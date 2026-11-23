احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن طرح استقبال مصر أعدادًا من الفلسطينيين الفارين من العمليات العسكرية في قطاع غزة، يعكس حجم الضغوط التي واجهتها الدولة المصرية خلال الحرب، ويؤكد أن موقف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض للتهجير كان موقفًا ثابتًا وحاسمًا منذ اللحظة الأولى للأزمة.

وقال طاهر، إن اعتراف بايدن بأنه كان يتوقع معارضة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفكرة انتقال فلسطينيين إلى الأراضي المصرية،مما يمثل دلالة مهمة على وضوح الموقف المصري أمام الإدارة الأمريكية، ويكشف أن القاهرة لم تترك مجالًا للالتباس بشأن رفضها أي ترتيبات من شأنها نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء، تحت أي مبررات أو مسميات.

وأضاف أن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعامل مع هذه المحاولات من منطلق مسؤولية وطنية وتاريخية، واضعًا حماية الأمن القومي المصري وصون الحقوق الفلسطينية في مقدمة الأولويات، إذ أدرك مبكرًا أن السماح بخروج الفلسطينيين من أرضهم قد يحول التهجير من إجراء مؤقت يُطرح تحت وطأة الحرب إلى واقع دائم، بما يهدد بتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن موقف فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يكن مجرد رفض سياسي، بل استند إلى رؤية استراتيجية تربط بين أمن مصر القومي واستقرار المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن سيناء ليست بديلًا عن الأرض الفلسطينية، وأن مسؤولية المجتمع الدولي تتمثل في وقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين وإدخال المساعدات، وليس نقل تبعات الصراع إلى دول الجوار.

وأوضح طاهر أن مصر، بالتوازي مع تمسكها برفض التهجير، واصلت أداء دورها الإنساني والسياسي في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال جهود إدخال المساعدات والإغاثة، والتحرك الدبلوماسي لوقف إطلاق النار، والمشاركة في جهود الوساطة، بما يعكس حرص الدولة المصرية على حماية المدنيين دون التفريط في ثوابت الأمن القومي أو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم طاهر بالتأكيد على أن ما ورد في مذكرات بايدن يعيد التأكيد على أهمية القرار المصري الرافض للتهجير، ويبرز أن تمسك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذا الموقف أسهم في إبقاء قضية التهجير خارج إطار التنفيذ، مشددًا على أن مصر ستواصل الدفاع عن حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لفرض حلول تنتقص من حقوقهم الوطنية.