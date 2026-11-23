احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في مُستهل زيارته الرسمية إلى مصر.

ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والعراق مساء اليوم اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المُشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، كما يشهدان مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تدعم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن حضور منتدى لرجال الأعمال من الجانبين؛ لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية لديهما.

وتأتي هذه الزيارة سعيًا من جانب البلدين إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة في ضوء الفرص الواعدة التي تزخر بها مصر والعراق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وصولاً إلى تعميق الشراكة بين البلدين الشقيقين.