احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - وصل رئيس الوزراء السودانى الدكتور كامل إدريس صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقباله لدى وصوله وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، والقائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة السفير عمر الفاروق، ومساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان السفير هاني صلاح.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء السوداني والوفد المرافق له مباحثات ثنائية مع القيادة المصرية تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء السوداني كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الاستاذ خالد الإعيسر، والأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي، والنائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي المعتصم عبد الله احمد، وعدد من المسؤولين بالدولة.