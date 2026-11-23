احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - يعكف مجلس إدارة اتحاد الكرة على إعداد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، الذي تولى المهمة مؤخرًا خلفًا للتوأم حسام وإبراهيم حسن، حيث يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على العقود تمهيدًا للتوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين بعض أعضاء المجلس وعلي ماهر، تم خلالها الاتفاق على بنود العقد، على أن تتم مراجعة الصيغة النهائية والتوقيع خلال الأيام المقبلة.

ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا برصيد (8) نقاط، خلف منتخب أنجولا المتصدر برصيد (10) نقاط، بعد فوزه على جنوب السودان، فيما يحل منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد (4) نقاط، ويتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا على استاد القاهرة الدولي، قبل تحقيق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، ثم تكرار النتيجة ذاتها أمام مالاوي في الجولة الثالثة، والتعادل مع مالاوي في الجولة الرابعة على ملعبها.