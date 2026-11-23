صحة غزة تحذّر من تفشي التهاب السحاياحذّرت وزارة الصحة في غزة، من ارتفاع مقلق وغير معتاد في أعداد المصابين بالتهاب السحايا في القطاع، ولا سيما الحالات الفيروسية، في ظل تدهور الأوضاع البيئية والصحية ونقص المستلزمات الطبية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المنظومة الصحية تواجه تحديات وبائية جسيمة مع تسجيل ارتفاع ملحوظ وغير معتاد في حالات التهاب السحايا، مشيرة إلى أن التدهور البيئي وتضرر البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومنظومة الإصحاح البيئي، أسهما في تصاعد المنحنى الوبائي في عدد من مناطق القطاع.

وأضافت أن تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل منظومة المعالجة، إلى جانب احتمالات اختلاط مياه الشرب بالمياه العادمة مع هطول الأمطار، أدى إلى تفاقم مخاطر انتشار الأمراض.

كما حذّرت الوزارة من استمرار ارتفاع الإصابات حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، بما يشكل خطراً صحيا متزايدا، خاصة على الأطفال والفئات الأكثر هشاشة، محملةً "إسرائيل" المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والقيود المفروضة على إدخال مواد الصيانة والتعقيم والوقود.

ودعت المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى تسهيل إدخال المواد والمعدات اللازمة لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير مستلزمات معالجة المياه وتعقيمها، للحد من انتشار الأمراض ومعالجة أسباب الأزمة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بتعزيز الاستجابة للإنذار الوبائي من خلال توفير المستلزمات المخبرية والتشخيصية والأدوية والعلاجات اللازمة، وتأمين الوقود لتشغيل محطات تحلية المياه ومرافق ضخ ومعالجة المياه العادمة، لمنع تجمعها أو فيضانها في مراكز الإيواء والتجمعات السكانية.