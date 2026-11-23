احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 نوفمبر 2026 01:25 صباحاً - أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها للتفجير الذي استهدف ميناء بنغازي في دولة ليبيا الشقيقة، معربة عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الذي طال أحد المرافق الحيوية بالبلاد.

وأكدت مصر رفضها لكافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار ليبيا أو تعريض سلامة المنشآت والمرافق الحيوية للخطر.

وشددت القاهرة على أهمية احترام سيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها وسلامتها، وفقًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدة موقفها الرافض لأي أعمال من شأنها المساس باستقرار ليبيا الشقيقة.