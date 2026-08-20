مدبولى لأوائل الثانوية العامة: التفوق الجامعى وحده لا يكفى.. والمهارات واللغات أساس المستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 05:21 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أوائل طلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2026 من مختلف الشعب، إلى جانب أوائل الطلاب المكفوفين وطلاب الدمج، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد مدبولي للطلاب أن التفوق الحقيقي لا ينبغي أن يتوقف عند الثانوية العامة، مشددًا على أهمية استمرار التميز خلال سنوات الدراسة الجامعية والاستعداد المبكر لمتطلبات سوق العمل. ودعاهم إلى الجمع بين التحصيل العلمي والتدريب العملي، وإتقان اللغات، واكتساب المهارات التطبيقية، والاستفادة من الحاسب الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا برعاية الموهوبين والمتفوقين، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذه الفئة ودراسة إطلاق مبادرات لتشجيع الطلاب المتميزين في مختلف المجالات.