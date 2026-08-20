محافظ جنوب سيناء يفتتح وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي لتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 04:29 مساءً -

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وكان في استقبال المحافظ الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، وقيادات الفرع، واللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من قيادات ومسؤولي المنظومة الصحية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ مختلف أقسام ومكونات الوحدة، التي جرى تجهيزها لتوفير خدمات صحية متكاملة للمنتفعين، وتضم مكان انتظار راقيًا ومجهزًا ومكيفًا وعددًا من العيادات الطبية، وعيادة للأسنان، ومعملًا للتحاليل الطبية، ووحدة لخدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، وغرفة للطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج للمنتفعين، بما يتيح تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية تحت سقف واحد.

واستمع المحافظ إلى شرح حول الخدمات المقدمة بالوحدة، والتي تشمل خدمات طب الأسرة والكشف الطبي، ومتابعة الحالات المرضية، وخدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، ورعاية الأمومة والطفولة، وخدمات الأسنان والفحوصات المعملية، والتعامل مع الحالات الطارئة، وصرف الأدوية للمنتفعين.

وأكد المحافظ أن افتتاح الوحدة يمثل إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية بمدينة شرم الشيخ، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وشدد المحافظ على ضرورة أن يكون المواطن محورًا أساسيًا في تطوير الخدمات، وحسن استقباله وتيسير حصوله على الخدمة الطبية، موجهًا باستمرار متابعة مستوى الأداء داخل الوحدة والعمل على تذليل أي معوقات أمام المنتفعين.

وحرص المحافظ، خلال جولته، على لقاء عدد من المنتفعين والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم مؤكدًا أهمية الاستجابة لملاحظاتهم والعمل على تحسين مستوى الخدمة بصورة مستمرة.

وأشاد المحافظ بجهود هيئة الرعاية الصحية وفرق العمل بالوحدة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والارتقاء بمستوى الأداء، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة صحية متطورة بمحافظة جنوب سيناء.