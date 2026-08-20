اشتباكات بين جماهير الأهلى وجماهير برشلونة والشرطة تددخل.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 01:21 صباحاً - شهدت مباراة برشلونة والأهلي في مواجهة بطولة كأس خوان جامبر أجواءً متوترة بعد وقوع اشتباكات بين عدد من جماهير الأهلي، ما استدعى تدخل قوات الشرطة للسيطرة على الموقف واحتواء الأحداث.

وتدخلت قوات الشرطة سريعًا للفصل بين الجماهير وإنهاء حالة التوتر، في محاولة لمنع تصاعد الاشتباكات والحفاظ على الأمن داخل محيط الملعب.

وتأتي هذه الأحداث وسط أجواء جماهيرية مشحونة، فيما تعمل الجهات الأمنية على السيطرة على الوضع وضمان سلامة الجماهير والمشاركين في المباراة.

وتوج فريق برشلونة الإسباني بلقب بطولة كأس «خوان جامبر» بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في .

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة هادئة، فيما شهدت الدقيقة الخامسة تهديد مرمى الأهل بتسديدة من حمزة عبد الكريم ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير، وفي الدقيقة 12تسلم بنجديدة الكرة في ظهر دفاع برشلونة ولكن الحكم أشار بوجود تسلل على المهاجم المغربي.

وأنقذ عمر الجزار فرصة هدف محقق لبرشلونة في الدقيقة 18 بعدما أبعدت عرضية رافيينا قبل أن تصل إلى رأس حمزة عبد الكريم، وأنقذ مضطفى شوبير فرصة هدف محقق من حمزة عبد الكريم في الدقيقة 23 قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل على حمزة، وسدد رافيينا تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى شوبير.

وأحرز حمزة عبد الكريم هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 29 بعد هجمة منظمة من البارسا من الجبهة اليسرى، ورفض الاحتفال بعد التسجيل في فريقه السابق، وأنقذ كريم فؤاد فرصة هدف ثاني للبارسا عن طريق سبارت في الدقيقة 36.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برشلونة إعاقة رافيينا من قبل هادي رياض ، وسددها رافيينا وسجل الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 45 على يمين مصطفى شوبير، وسدد طاهر محمد تصويبة على مرمى برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وأمسك بها الحارس جارسيا وبعدها سدد بن شرقي تصويبة ولكن مرت بعيدا عن المرمى، واستمرت النتيجة بدون حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

أجرى الأهلي 3 تغييرات مع بداية الشوط الثاني بنزول محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومنصف بقرار بدلا من مصطفى شوبير وهادي رياض وسفيان بنجديدة.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي هدف التعديل لفريقه في مرمى برشلونة في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعدما انفرد بمرمى البارسا وسددها أقصى القائم الأيمن لمرمى جارسيا، وفي الدقيقة 59 أجرى الأهلي تغييرين بنزول أفشة وكريم الدبيس بدلا من زيزو وكريم فؤاد ، لاسيماا بعد شكوى زيزو من إصابة عضلية.

وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف محقق لبرشلونة في الدقيقة 68 بعدما تصدى لتسديدة جوردان، وسدد منصف بقرار تسديدة في الدقيقة 70 ولكن ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية للأهلي، وأجرى الأهلي 5 تغييرات في لدقيقة 73 بنزول حسين الشحات وأقطاي عبد الله وياسين مرعي وأكرم توفيق وأحمد عيد بدلا من طاهر محمد ومحمد هاني ومروان عطية وبن شرقي وعمرو الجزار.

وشهدت المباراة خروج حمزة عبد الكريم في الدقيقة 75 بعدما سجل هدف التقدم للبارسا في شباك الأهلي، واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 89 نتيجة عرقلة جوردان من قبل أحمد عيد ، زسدد جوردان الكرة ولكن تصدى لها الشناوي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، واستمرت النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز برشلونة 2-1 والتتويج بلقب كأس خوان جامبر.