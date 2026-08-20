حملات تفتيشية موسعة تغلق 3 منشآت علاج طبيعي وتضبط مخالفات وانتحال صفة طبيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 12:29 مساءً -

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ حملات رقابية موسعة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق ثلاثة مراكز للعلاج الطبيعي والعلاج بالابر الصينية في محافظات القاهرة والاسماعيلية والجيزة، بعد رصد مخالفات تتعلق بالتراخيص ومزاولة المهنة، من بينها انتحال صفة طبيب وممارسة نشاط علاجي دون الحصول على التصاريح المطلوبة.

وأكدت الوزارة ان الحملات تستهدف التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات المنظمة للعمل، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد تعرض صحتهم للخطر، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي القاهرة، تمكنت ادارة العلاج الحر من ضبط مركز Haiyan Chinese Health Care Center بمنطقة دجلة في المعادي، وتقرر غلقه بسبب تشغيله دون التراخيص اللازمة، كما جرى ضبط ابر صينية واعشاب مجهولة المصدر داخل المركز، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المستحضرات الطبية والاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط.

وشملت الحملة محافظة الاسماعيلية، حيث تم ضبط وغلق مركز للاستشفاء والعلاج الطبيعي في نطاق المجاورة السابعة، بعد التأكد من عدم حصوله على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط.

وخلال التفتيش، تم ضبط سيدة تحمل الجنسية الصينية تمارس اعمال الكشف الطبي داخل المركز دون ان تكون مرخصة بذلك، حيث نسبت اليها صفة طبيبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للمهن الطبية، كما عثرت الحملة على ابر صينية مجهولة المصدر وادوات تستخدم في الحجامة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي محافظة الجيزة، تمكنت الجهات الرقابية من ضبط وغلق مركز متخصص في العلاج بالابر الصينية بمنطقة الدقي، بعدما تبين تشغيله دون استيفاء التراخيص القانونية المطلوبة.

كما ضبطت الحملة شخصا يحمل الجنسية الصينية داخل المركز، حيث كان يمارس العلاج الطبيعي منتحلا صفة اخصائي علاج طبيعي دون الحصول على التصاريح والتراخيص التي تسمح له بممارسة المهنة.

وشددت وزارة الصحة على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة في مختلف المحافظات، مؤكدة عدم السماح بممارسة اي نشاط طبي او علاجي خارج الاطار القانوني، او انتحال صفات اعضاء الفريق الطبي، مع احالة المخالفات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المقررة.

وتؤكد الوزارة من خلال هذه الحملات على اهمية حصول المنشآت ومقدمي الخدمات الصحية على التراخيص اللازمة، والالتزام بالاشتراطات المهنية والصحية، باعتبار ذلك احد الضوابط الاساسية لحماية المرضى وضمان حصولهم على خدمات علاجية من جهات مؤهلة ومرخصة.