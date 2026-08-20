مصر وقطر وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة وتطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 04:29 مساءً - أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها الدول الوسيطة، بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، معربةً عن قلقها العميق إزاء استمرار الانتهاكات.

وأكدت الدول الثلاث أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، ولا سيما في ظل التحركات الجارية لدفع مسار التفاوض واتخاذ خطوات بناءة نحو تنفيذ الخطة.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بجميع تعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض الهدنة أو زيادة التوترات.

كما جددت مصر وقطر وتركيا دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس السلام، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، وممارسة ضغط فعال لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.