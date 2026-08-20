أخبار اليمن : احذروا.. عاصفة ممطرة تجتاح هذه المحافظات

احذروا.. عاصفة ممطرة تجتاح هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة والشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحياناً على محافظات تعز، والضالع، وإب، والبيضاء، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وعمران، وحجة وصعدة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على مرتفعات لحج وأبين وأجزاء من شبوة، وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.

وحذر المركز، من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية والسهول الساحلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب، وكذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق الجبلية بسبب استمرار هطول الأمطار.

ودعا الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.