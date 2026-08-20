وزير العمل يسلم 25 عقدا جديدة بالمحطة النووية بالضبعة ويؤكد دعم الكوادر الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 12:29 مساءً - تفقد وزير العمل حسن رداد، واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، مشروع المحطة النووية بالضبعة، خلال زيارة ميدانية استهدفت متابعة سير العمل والاطلاع على مستجدات التنفيذ، وكان في استقبالهما الدكتور المهندس شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتضمنت الزيارة عرضا حول أهمية مشروع الضبعة النووي ودوره في دعم مستقبل الطاقة في مصر، إلى جانب استعراض مراحل تنفيذ المحطة والتقنيات المستخدمة، مع التأكيد على تطبيق معايير الأمن والأمان النوويين واتباع الضوابط العالمية في مختلف مراحل العمل.

وفي إطار دعم فرص التشغيل المرتبطة بالمشروعات القومية، سلم وزير العمل ومحافظ مطروح 25 عقد عمل جديدة للعاملين لدى المقاول العام للمشروع، بما يدعم احتياجات موقع المحطة من العمالة والكوادر اللازمة لاستمرار أعمال التنفيذ.

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في توفير العمالة المدربة لدعم المشروعات القومية، موضحا أن مشروع محطة الضبعة يمثل أحد المشروعات المهمة في مستقبل الطاقة والتنمية بمصر، وأن توفير الكوادر المؤهلة يعد جزءا أساسيا من دعم معدلات الإنجاز داخل المشروع.

وأشار إلى أن مجمع التدريب المهني بالمشروع يمثل نموذجا متقدما لإعداد وتأهيل الكوادر المصرية والروسية للعمل في قطاع الطاقة النووية، من خلال التدريب على أحدث التقنيات والمعايير المعمول بها عالميا، مؤكدا أن الوزارة تولي السلامة والصحة المهنية اهتماما كبيرا باعتبارها عاملا رئيسيا في حماية العمال واستدامة العمل بالمشروعات الكبرى.

وخلال الجولة، اطلع الوفد على منظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية داخل الموقع، والإجراءات المطبقة للتعامل مع المخاطر وتأمين بيئة العمل، إلى جانب استخدام معدات الوقاية الشخصية والتوعية المستمرة للعاملين بقواعد العمل الآمن.

كما شملت الزيارة مجمع التدريب وموقع إنشاء الوحدة النووية الأولى، حيث تابع الوفد مستجدات الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع.

ومن جانبه، أكد محافظ مطروح دعم المحافظة الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية، مشيرا إلى استعداد الأجهزة المعنية بالمحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة ومساندة جهود تنفيذ المشروع بما يخدم أهداف الدولة.

وتولي هيئة المحطات النووية اهتماما كبيرا بمنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية داخل موقع المحطة، من خلال إجراءات وقائية تستهدف تقليل المخاطر ورفع مستوى الالتزام باشتراطات السلامة، بالتنسيق مع مختلف الشركات والجهات العاملة بالمشروع.

وتشمل هذه المنظومة تعريف العاملين بالمخاطر المحتملة وطرق التعامل معها، والالتزام بتعليمات العمل الآمن، واستخدام وسائل الوقاية المناسبة، فضلا عن المتابعة المستمرة لمستويات الالتزام داخل مناطق التنفيذ المختلفة.

وبحسب البيان، حظيت منظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمشروع بإشادة خلال زيارات فنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يعكس حرص الجهات المنفذة على تطبيق معايير الأمن والأمان والسلامة وفقا للممارسات الدولية.

وتأتي زيارة وزير العمل ومحافظ مطروح إلى محطة الضبعة في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئة المشرفة على المشروع، ودعم احتياجاته من العمالة المدربة، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة، بما يدعم استمرار تنفيذ المشروع القومي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.