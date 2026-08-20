الداخلية تضبط المتهم بإدارة صفحة لترويج المخدرات على مواقع التواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 05:21 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج وبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت.

وقالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، رصدت نشاط المتهم في إدارة الصفحة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه له معلومات جنائية ويقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وعُثر بحوزة المتهم على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول أظهر فحصه احتواءه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى سلاح أبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.