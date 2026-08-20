مدبولي: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف زيادة فرص العمل وتحسين دخل المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 06:33 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مدبولي أن البرنامج يستهدف تحقيق تكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يركز على دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار ورفع الإنتاجية وزيادة القدرة على التصدير.

وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضًا خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يسهم في تحسين مستويات الدخول والمعيشة للمواطنين.