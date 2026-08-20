70% حضور و30% من امتحان المادة.. التعليم تعلن شروط نجاح تلاميذ الابتدائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 12:29 مساءً - وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية وشروط انتقالهم إلى الصفوف الدراسية الأعلى، مع التأكيد على أهمية اجتياز المقررات الدراسية وتحقيق نسبة الحضور المطلوبة خلال العام الدراسي.

ويشترط لانتقال الطالب إلى الصف التالي تحقيق مستوي دراسي يبدأ من تقدير ممتاز وحتى مقبول، إلى جانب انتظامه في الدراسة وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 70% خلال الفصلين الدراسيين.

وتحدد الوزارة درجات كل مادة وفق نظام التقييم المعتمد، على أن يتم حساب الدرجة النهائية للمقرر من خلال نتائج الفصلين الدراسيين، ثم تحويل الدرجات إلى تقديرات تعكس مستوى الطالب في المادة.

كما يشترط حصول التلميذ على 30% على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة تدخل ضمن مواد الامتحان، وذلك كأحد ضوابط النجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وفي حالة حصول الطالب على تقدير دون المستوى في إحدى المواد، يحق له دخول اختبار الدور الثاني، بينما يستمر اعتبار الطالب راسبا في حالة عدم اجتياز متطلبات النجاح بعد اختبار الدور الثاني، ويكون مطالبا بإعادة السنة الدراسية.

وتعتمد منظومة إعلان نتائج المرحلة الابتدائية على التقديرات بدلا من عرض النتائج في صورة درجات تفصيلية، وتشمل التقديرات: ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ودون المستوى، بما يتيح تحديد مستوى الطالب الدراسي بصورة واضحة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل أسلوب التقييم في الصفين الأول والثاني الابتدائي، من خلال إلغاء التقييم المبدئي والنهائي واستبدالهما باختبارات شهرية واختبار يعقد في نهاية كل فصل دراسي.

وفي مادة التربية الدينية، يشترط للنجاح في جميع صفوف المرحلة الابتدائية الحصول على نسبة 70%، وفق قواعد التقييم المعلنة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عملية تقييم الطلاب بالمرحلة الابتدائية، وربط الانتقال إلى الصفوف الأعلى بمستوى التحصيل الدراسي وانتظام الحضور طوال العام.