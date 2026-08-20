مصر تدين المشروع الاستيطانى E1 وتحذر من تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 12:29 مساءً -

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقدام اسرائيل في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي "E1" في الضفة الغربية المحتلة، والذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان إن المشروع يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعربت مصر عن رفضها الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوض فرص تنفيذ حل الدولتين. كما تطالب مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.