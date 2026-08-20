النفط عند ذروة 3 أسابيع

النفط عند ذروة 3 أسابيعارتفعت أسعار النفط في تاملات، اليوم، لبتلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق ‌بالحرب الأمريكية - الإيرانية في تعطيل إمدادات الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 1.20 دولار، أي بنسبة 1.3 بالمئة، إلى 92.82 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 92 سنتا إلى 86.75 دولار للبرميل، وعقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.13 دولار، ما يعادل 1.3 بالمئة، إلى 85.52 دولار.

وسجل الخامان خلال الجلسة أعلى مستوياتهما منذ أواخر 24 يوليو الماضي، وحققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بعد أن وصلا عند التسوية أمس الأربعاء لأعلى مستوياتهما منذ نحو شهر.