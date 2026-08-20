الذهب يقفز بأكثر من 3%قفز الذهب اليوم بأكثر من 3% ليلامس أعلى مستوى له في أكثر من شهرين ونصف الشهر، بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 3.5% إلى 4486.88 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ الرابع من يونيو عند 4491.16 دولارًا.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 4546.10 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.8 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما اليوم بشدة من مستويات كانت قريبة من أعلى مستوى لها ​في 19 عاما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 3.69% إلى 65.64 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين نحو 4% إلى 1779.89 دولارًا، وصعد البلاديوم 2.8% إلى 1326.13 دولارًا.