بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 3.02 نقطة، ما يعادل نسبة 0.03 في المئة، ليبلغ مستوى 8818.26 نقطة.
وتم خلال جلسة التعاملات تداول 346.3 مليون سهم عبر تنفيذ 25780 صفقة نقدية بقيمة 94.6 مليون دينار كويتي (نحو 306 ملايين دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20.02 نقطة، أي بنسبة 0.22 في المئة، ليبلغ مستوى 8988.42 نقطة، من خلال تداول 193.4 مليون سهم عبر إبرام 13184 صفقة نقدية، بقيمة 39.9 مليون دينار (نحو 129.4 مليون دولار).
في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول 8.08 نقطة، أي بنسبة 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 9239.72 نقطة، من خلال تداول 152.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 12596 صفقة نقدية بقيمة 54.7 مليون دينار (نحو 177.4 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 32.97 نقطة، ما يعادل نسبة 0.31 في المئة، ليبلغ مستوى 10632.25 نقطة، عقب تداول 133.9 مليون سهم عبر إبرام 9037 صفقة نقدية بقيمة 31.3 مليون دينار (حوالي 101.5 مليون دولار).
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