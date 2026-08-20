الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء القطري.. تأكيد مصري على دعم أمن قطر وتعزيز الاستثمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 12:29 مساءً -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية، والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

وحضر من الجانب القطري علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والدكتور محمد الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مصر، طالبا نقل تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومشيدا بما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم ونمو.

وأكد الرئيس تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، والبناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات، مشددا على استعداد الدولة المصرية لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم هذه الاستثمارات.

ونقل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تحيات الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا تقدير بلاده للعلاقات الأخوية التي تجمع مصر وقطر.

كما شدد على حرص الجانب القطري على مواصلة العمل والتنسيق مع مصر من أجل تطوير العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية احتواء التصعيد الراهن، في ضوء تداعياته على استقرار المنطقة وانعكاساته الاقتصادية والتجارية.

وأشار الرئيس إلى الجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض حدة التصعيد، مجددا موقف القاهرة الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وكافة الدول العربية، ورفضها الكامل لأي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية أو استقرارها.

تنسيق مصري قطري لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة

وتطرق اللقاء إلى التعاون والتنسيق بين مصر وقطر بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ التزاماتها الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.

وشدد الطرفان على أهمية تثبيت الاستقرار، بما يساهم في سرعة بدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إلى جانب ضرورة تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وقطر بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب، والعمل على دعم السلم والاستقرار الإقليمي بصورة عامة.