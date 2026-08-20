مدبولي: توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير التعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 06:33 مساءً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بالاستمرار في تطوير مختلف جوانب منظومة التعليم، مع إيلاء أولوية لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية، بما يواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن الدولة تواصل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بما يشمل تطوير المناهج الدراسية وتدريب وتأهيل المعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية، لضمان انتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة، مؤكدًا متابعة هذه الملفات بالتنسيق مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف مدبولي عن لقائه أوائل الثانوية العامة لعام 2026 من مختلف الشعب، إلى جانب أوائل الطلاب المكفوفين وطلاب الدمج، لتقديم التهنئة لهم والتأكيد على دعم الدولة للمتفوقين والموهوبين.

وأضاف أن الرئيس وجّه بدراسة إعداد مبادرات لتشجيع الموهوبين في مختلف المجالات، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون لدعم ورعاية النوابغ من خلال حلول استثمارية مبتكرة.