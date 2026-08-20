النفط يرتفع 1%ارتفع النفط 1% خلال جلسة مساءً اليوم، مقتربًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتًا حوالي 1% إلى 91.89 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.4% إلى 86.11 دولارًا للبرميل.

وكان أعلى مستوى سجله خام برنت خلال الجلسة هو الأعلى منذ 30 يوليو، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى منذ 31 يوليو.