النفط يرتفع 1%
ارتفع النفط 1% خلال جلسة مساءً اليوم، مقتربًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتًا حوالي 1% إلى 91.89 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.4% إلى 86.11 دولارًا للبرميل.
وكان أعلى مستوى سجله خام برنت خلال الجلسة هو الأعلى منذ 30 يوليو، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى منذ 31 يوليو.
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