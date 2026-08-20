وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان خفض التصعيد وتطورات غزة والضفة وسوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 05:21 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، مع هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، تناول خلاله الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، مؤكدين أهمية العودة إلى المسارات الدبلوماسية والتوصل إلى تفاهمات شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الوزيران تطورات القضية الفلسطينية، وأكدا مواصلة الجهود لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة، ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخارطة الطريق، بما يتيح الانتقال إلى المرحلة الثانية وتثبيت التهدئة واستكمال مسار السلام.

وأشار الجانبان إلى تجاوب الفصائل الفلسطينية بشأن حصر السلاح، مؤكدين أن على إسرائيل التجاوب مع الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة، بما يشمل الانسحاب من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإزالة العوائق أمام دخول نحو 600 شاحنة يوميًا، إلى جانب بدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ودخول اللجنة الوطنية وعناصر الشرطة الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية.

كما تناول الاتصال التطورات في الضفة الغربية، حيث حذر الوزيران من تنفيذ إسرائيل مشروع E1 الاستيطاني، لما يمثله من تهديد لوحدة الأراضي الفلسطينية، وفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

وتطرق الاتصال كذلك إلى التطورات في سوريا، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية.