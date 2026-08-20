ضبط شخص بالشرقية يدير شبكة بث تليفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 06:33 مساءً - إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيونى لاسلكياً تحت مسمى GOAL، والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثِها بشفرة خاصة لاسلكياً، بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، 3 وحدات معالجة مركزية، و3 محطات لتقوية الإشارة.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.