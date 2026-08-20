وزير الصحة يستقبل وزيرة التعاون الدولي بدولة قطر لبحث سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز التعاون الصحي المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 04:29 مساءً -

‏‎استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بدولة قطر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي ودعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية والصحية الراهنة التي يشهدها قطاع غزة، وذلك بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة.

‏‎ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوزيرة القطرية والوفد المرافق لها، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع مصر ودولة قطر وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات لا سيما في القطاع الصحي، وحرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في تقديم الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يسهم في دعم المنظومة الصحية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع شهد استعراض الجهود المصرية في تقديم الرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن نحو 172 مستشفى مصري شارك في استقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين، إلى جانب تقديم مختلف أوجه الدعم الطبي والنفسي، وإجراء ما يقارب ثلاثة آلاف عملية جراحية، فضلاً عن استقبال نحو 112 ألف حالة فلسطينية منذ بدء تقديم الخدمات العلاجية وحتى الآن.

وأضاف أن الاجتماع تناول عددًا من محاور التعاون المشترك لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز التعاون الصحي والإنساني المشترك لدعم الأشقاء في قطاع غزة، ووضع آلية تنسيق مصرية-قطرية مشتركة للاستجابة الصحية للطوارئ في غزة بما يدعم جهود إعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، فضلاً عن تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لصالح قطاع غزة، وإطلاق برنامج مشترك للصحة النفسية والدعم النفسي وعلاج الأورام للأطفال الفلسطينيين.

وعقب الاجتماع، تم توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الصحة والسكان بشأن إنشاء مستشفى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمحافظة سوهاج، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، وعن الجانب القطري الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، والسيد محمد بن عبدالرحمن الثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، والسيد احمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، والسيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر.

وتأتي الاتفاقية في إطار دعم التعاون المصري القطري في المجال الصحي، وتسهم في تعزيز البنية التحتية الصحية بمحافظة سوهاج من خلال إنشاء المستشفى بطاقة استيعابية تبلغ 360 سريراً، بما يدعم إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لنحو 740 ألف مواطن من أهالي المحافظة وسكان المدينة والمناطق المحيطة بها.