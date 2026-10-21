افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 34 بتكريم الفنان الراحل هاني شاكر

شهد افتتاح الدورة الـ 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بمصر، مساء أمس الثلاثاء، لحظات مؤثرة خلال تكريم الفنان الراحل هاني شاكر، بعدما غلبت الدموع زوجته نهلة توفيق أثناء حديثها عن زوجها، في حفل أهديت دورته الحالية إلى روح أمير الغناء العربي، تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في الأغنية المصرية والعربية.

من جانبه، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إقامة تمثال للفنان الراحل هاني شاكر داخل ساحة دار الأوبرا المصرية، تخليداً لذكراه وتقديراً لإبداعه الفني الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ الغناء العربي.

وجاء الإعلان خلال حفل افتتاح المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور أسرة الفنان الراحل، إذ تسلمت زوجته نهلة توفيق درع تكريمه، بمشاركة الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، والمايسترو محمد الموجي، مدير المهرجان.

وتأثرت نهلة توفيق خلال كلمتها في الحفل، وهي تتحدث عن زوجها الراحل، مؤكدة أن ذكراه لا تزال حاضرة بين محبيه، وقالت باكية: «هاني شاكر موجود معانا، يرحل الجسد ويبقى الأثر».

وأضافت أن زوجها كان يتمنى أن يتذكره الناس بالخير بعد رحيله، ووجهت إليه رسالة مؤثرة قائلة: «وأنا بقوله اطمن، كل الناس فاكراك بالخير».

كما وجهت الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لنعيه الفنان الراحل وقت وفاته، وإلى القائمين على المهرجان ودار الأوبرا المصرية، لإهداء الدورة الحالية إلى اسمه وتكريم مسيرته الفنية.

وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل، استعرض محطات من مشواره الفني وأبرز أعماله الغنائية ولقاءاته، إلى جانب تقديم مجموعة من أشهر أغانيه بأصوات عدد من مطربي الأوبرا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف.