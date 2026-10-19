كندة علوش تكشف سر خسارة وزنها كشفت الممثلة السورية كندة علوش تفاصيل فقدان وزنها والحفاظ على رشاقتها وجمالها خلال الفترة الأخيرة مؤكدة أن ال إقرأ المزيد

كشفت الممثلة السورية كندة علوش تفاصيل فقدان وزنها والحفاظ على رشاقتها وجمالها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الأمر تطلب منها التزاماً شديداً وتضحيات كثيرة لتصل إلى هذه النتيجة.

وقالت كندة علوش في تصريحات صحافية على هامش تواجدها في فعاليات الدورة التاسعة من "مهرجان الجونة السينمائي": "والله بَذَلْت مجهود وتعبت واتمرّنت واتحرمت من أكل حلو.. الحمد لله".

ولدى سؤالها عن عدد الكيلوغرامات التي خسرتها، رفضت كشف الرقم بالتفصيل واكتفت بالإشارة إلى أنه رقم كبير، حيث قالت ضاحكة: "أقولّك سر؟ مش هقولك كام بس هما فوق الـ15 كيلو".

وكانت كندة علوش كشفت في سبتمبر 2022، أن وزنها زاد بنحو 10 إلى 15 كيلوغرامًا بعد ولادة ابنها كريم، الذي وُلد مبكرا، موضحة أنها واجهت صعوبة في استعادة وزنها السابق سريعًا، كما تحدثت عن الضغوط النفسية التي رافقت تجربة الولادة المبكرة وابتعادها عن طفلها خلال وجوده في الحضانة.

كما لم تتوقف التحديات عند مرحلة الأمومة، إذ كشفت الفنانة في يونيو 2024 عن إصابتها بسرطان الثدي ورحلة العلاج التي خاضتها، مشيرة إلى أن بعض الأدوية والعلاج الكيماوي صاحبهما تغير في مظهرها وزيادة في الوزن، إلى جانب تساقط الشعر والإرهاق. كما تحدثت عن تعرضها لتعليقات قاسية وتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكلها ووزنها خلال تلك الفترة.

وفي ديسمبر 2024، أعلنت كندة تعافيها من سرطان الثدي، ثم تحدثت خلال لقاءات إعلامية في عام 2025 عن الأثر الذي تركته التجربة في حياتها وأولوياتها، مؤكدة أهمية الصحة والوعي والفحص الدوري.