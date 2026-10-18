أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسميًا وبدء حياة جديدة

أعلن الفنان أحمد فلوكس ارتباطه رسمياً، في خطوة جديدة بحياته، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المرحلة بداية مختلفة تحمل له الاستقرار والسعادة، وذلك من خلال منشور شاركه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، طالبًا منهم الدعاء له بإتمام الزواج.

عبَّر أحمد فلوكس عن سعادته بهذه الخطوة، موضحًا أنه اتخذ قراره بعد مباركة والدته، التي أشار إليها في منشوره بلفظ «خالتي»، ودعاء والده له، مؤكدًا أن السنوات الماضية كانت بمثابة دروس تعلم منها الكثير، قبل أن يفتح الله أمامه بابًا جديدًا لحياة وصفها بأنها نظيفة، تقوم على الالتزام بما أمر به الله واحترام قدسية الحياة الزوجية. كما أشار إلى أن شريكة حياته تمثل عوضًا أرسله الله إليه برحمته، مختتمًا حديثه بطلب الدعاء له بأن تكتمل هذه الخطوة بالزواج.

وكتب أحمد فلوكس في منشوره: "الحمد لله رب العالمين.. اليوم وبعد أن باركت أمي (خالتي) الخطوة، ودعاء والدي لي، والعوض الذي أرسله الله لي بعد سنين كانت درسًا للحياة، وبعد أن فتح الله عليّ باب حياة جديدة نظيفة تكون كما أرادها الله وأمرنا بها وبقدسيتها، أعلن أني قررت الارتباط رسميًا وبدء حياة ومرحلة جديدة مع شريكة الحياة التي أرسلها الله برحمته علي".

ولاقى إعلان أحمد فلوكس ارتباطه رسميًا تفاعلًا من عدد من نجوم الوسط الفني ومتابعيه، الذين حرصوا على تهنئته بهذه الخطوة، حيث كتب الفنان عمرو عبد العزيز تعليقًا قال فيه: «ألف مبروك يا فوكس»، فيما هنأه المخرج عمر زهران بكلمات مقتضبة، معلقًا: «مبروك يا صديقي»، كما انهالت عليه التهاني من عدد آخر من النجوم والمتابعين، متمنين له السعادة والتوفيق وإتمام الزواج