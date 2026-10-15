آسر ياسين ينتهي من تصوير "وتر واحد" مع ويجز انتهى مؤخرا تصوير فيلم "وتر واحد" المقرر عرضه قريبًا، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين وويجز وتارا عماد ومايان السيد.

فيلم "وتر واحد" من إخراج علي العربي، وإنتاج شركتي Ambient Light وFilm Square.

وكان آسر ياسين تحدث منذ فترة في لقاء مع ET بالعربي عن فيلم "وتر واحد"، قائلا: "هو مدير أعمال للمواهب والموهبة اللي بيديرها هي شخصية ويجز الدور حلو جدا من أحلى الأدوار اللي قريتها في سيناريوهات قبل كده في أدوار معينة مزيج بين التناقضات هو دور غني جدا".

وعن تصوير مشهد من الفيلم في حفل ويجز في العلمين الجديدة في الصيف: "المشهد دا أول مشهد في الفيلم أول مرة هتطلع الشخصية خايف أغلط بس الغلطة ممكن تبقى جايه من الشخصية بس الحمد لله ربنا وفقنا فيه وتاني يوم روحنا كملنا وصورنا مشاهد تانية".

وتابع آسر ياسين: "الناس فضلت تقول هل دا آسر ولا مش آسر أنا كنت سامع الناس وحاسس أنهم مش فاهمين حاجة في ناس فهمت وناس لا بس اللي حضر الحفلة دي حضر حاجة للتاريخ وهيبقى موجود في المشهد دا ويحكي لأولاده أنه كان حاضر الموقف دا".

وعن اللوك الذي يظهر به: "قعدنا نجهز للشكل يمكن في يوم كنا مستعجلين جدا لأن الحفلة ولازم نطلع فكل حاجة خلصت في يومين، أنا أصلا بحت التاتو وبحب الشنب جدي وأبويا كان عندهم شنب وكان نفسي أعمل شنب زي بتاع جدي الرفيع ، وحاولت أبعد عن شخصية "الشايب" في الشكل هما فيهم حاجة من بعض بس مختلفين".