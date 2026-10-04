موعد عرض حكاية "جريمة في الزمالك" من مسلسل "القصة الكاملة"

كشفت منصة "شاهد MBC" عن موعد عرض ثالث حكايات مسلسل "القصة الكاملة" حكاية "جريمة في الزمالك"، ونشرت المنصة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات سريعة للإعلان التشويقي للحلقة.

حكاية "جريمة في الزمالك" بطولة صبا مبارك، أحمد بهاء، محمد علي رزق، رندة كعدي، وحازم إيهاب وجلال عشري، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج مجدي الهواري.

وتتكون الحكاية من 3 حلقات تعرض دفعة واحدة.

ومسلسل "القصة الكاملة" يتكون من 5 حكايات، كل حكاية 3 حلقات، تعرض حكاية واحدة كل شهر.

يذكر أن الحكاية الأولى من مسلسل "القصة الكاملة" حملت اسم "لعبة جهنم" وقام ببطولتها محمد فرج وعمر رزيق، أما الحكاية الثانية "ما لم يحك عن بني مزار" من بطولة أحمد عبد الوهاب وعارفة عبد الرسول وصفاء الطوخي ومراد مكرم وميشيل ميلاد وأحمد عبد الحميد.