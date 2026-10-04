المخرج عمر عبد العزيز يعود للإخراج بعد غياب 12 عاما بـ"شوربة كوارع"

كشف المخرج عمر عبد العزيز، أنه متوقف عن الإخراج منذ أكثر من 12 عامًا، مشيرًا إلى أنه يستعد حاليًا لفكرة فيلم جديد يحمل اسم "شوربة كوارع"، ومن المقرر البدء في العمل عليه قريبًا، وأوضح أن الفيلم يضم عددًا قليلًا من الشخصيات الرجالية، وتدور أحداثه حول علاقات بين مطلقات ومتزوجين، مؤكدًا أن العمل يتناول موضوعًا اجتماعيًا جيدًا.

وتحدث عمر عبد العزيز خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الاعلامية مني عبدالغني وإيمان عز الدين عن تجربته مع الفنان محمود عبد العزيز، قائلًا إنه كان رافضًا تقديم الأعمال الكوميدية بشكل كامل، رغم خفة دمه، حتى فيلم "الشقة من حق الزوجة".

وأضاف أن القضية التي تناولها الفيلم كانت "دمها تقيل"، لكن تم تقديمها بشكل جميل، موضحًا أن الكوميديا التي قدموها كانت تعتمد على العقل، على عكس التراجيديا، وأشار إلى أن الكوميديا من أصعب أنواع الفن، خاصة مع الجمهور المصري، لأنه شعب ساخر، مؤكدًا أنه اتجه إلى الكوميديا غصبًا عنه.

أكد المخرج أن هناك ممثلين من الأفضل منحهم مساحة أثناء العمل، ومن بينهم سمير غانم ومحمد صبحي، موضحًا أن أداء بعض الفنانين يعتمد على لياقتهم وقدرتهم على التفاعل، كما ذكر الفنان وحيد سيف ضمن هؤلاء الذين يمكن ترك مساحة لهم، وفي المقابل، أوضح أن الفنان نور الشريف كان يلتزم بشكل كبير بالنص.

وتحدث عمر عبد العزيز عن تجربته في العمل مع الفنان الراحل فريد شوقي، مؤكدًا أنه ارتاح كثيرًا خلال العمل معه، وأنه شاركه في 5 أفلام، وأضاف أن فريد شوقي كان يحب جمع الممثلين في منزله بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه كان يمثل قيمة كبيرة داخل الوسط الفني، وكان يتدخل لحل المشكلات، واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه في الوقت الحالي "مفيش كبير للمهنة" يحل المشكلات داخل الوسط الفني.