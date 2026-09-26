في أجواء عائلية هادئة، شهد مسجد الشرطة بالتجمع الخامس مساء اليوم الجمعة عقد قران الفنانة الشابة ديانا هشام. وقد اقتصرت المراسم على حضور أفراد الأسرة ونخبة من الأصدقاء المقربين الذين شاركوا العروسين فرحتهما بهذه المناسبة السعيدة.

وكانت ديانا هشام أعلنت في مارس 2025 خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني. نشرت ديانا هشام صورا لها من خطوبتها مع خطيبها وعلقت على الصور كاتبة: "حصلت على خاتم الخطوبة اللهم بارك". يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام السينمائية فيلم "سيكو سيكو" . فيلم "سيكو سيكو"، من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته كل من عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، وأحمد عبد الحميد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة الشابة ديانا هشام تحتفل بعقد قرانها في مسجد الشرطة في أجواء عائلية هادئة شهد مسجد الشرطة بالتجمع الخامس مساء اليوم الجمعة عقد قران الفنانة الشابة ديانا هشام. و إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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