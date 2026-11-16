مجلس النواب يوافق على تحديد اختصاصات الجهة الملزمة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 50 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، التي تتعلق باختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

مادة (50): تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مــا يلي: 1- وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. 2- إعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة. 3 - اقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع الوزارة، وحال ترتب على المقترح أي أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، يجب أخذ موافقة وزارة المالية على المقترح.