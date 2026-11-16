وزير التعليم العالى: زيادات دخل أعضاء هيئة التدريس لا تشمل «أصحاب الانتدابات»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى، أنه فيما يخص تطبيق زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمراكز البحثية لا تشمل الأستاذ الذى لديه انتداب كلى، ولا تشمله الزيادة بينما الأستاذ الحاصل على المنتدب الكلى لا تشمله الزيادة.

وأضاف الدكتور عبد العزيز قنصوة، أنه فيما يخص المنتدب جزئيا سيحصل على زيادة جزئية من الزيادات المعلنة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى التعليم العالى والمالية لعرض التصور المقترح لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وعلى جانب آخر، كان قد عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعًا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، التي وافق عليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي 33 ألفًا و977 وظيفة ضمن خطة خمسية، والاتفاق على آليات تحديد احتياجات الجامعات من الوظائف والتخصصات المطلوبة خلال العام الأول من الخطة، تمهيدًا للإعلان عنها في ديسمبر 2026.