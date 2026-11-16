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فى ضربة أمنية.. ضبط 3391 قطعة أثرية بحوزة شخصين بالدقهلية بقصد الإتجار

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فى ضربة أمنية.. ضبط 3391 قطعة أثرية بحوزة شخصين بالدقهلية بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - فى إطار جهود أجهزة مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى الشرقية والدقهلية"، بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وضُبط بحوزتهما 3391 قطعة أثرية متنوعة، وبمواجهتهما إعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بالدقهلية، وحيازتهما لها بقصد الإتجار.

 

وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

      

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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