دنيا سمير غانم ترد لأول مرة على شائعات طلاقها من رامي رضوان تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم لأول مرة عن شائعة طلاقها من زوجها الإعلامي رامي رضوان التي انتشرت خلال الأشهر ال إقرأ المزيد

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم لأول مرة عن شائعة طلاقها من زوجها الإعلامي رامي رضوان التي انتشرت خلال الأشهر الماضية.

وخلال حلولها ضيفة في برنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش قالت دنيا سمير غانم عن هذه الشائعة: "معرفش جابوا إشاعة انفصالي أنا ورامي رضوان منين، لقيت إن على السوشيال ميديا بس في أخبار كتير عماله تتكتب وإحنا الحمد لله مفيش حاجة بينا خالص حتى مفيش حد شافنا إحنا الاتنين كل حد في حتة أو مفيش موقف حصل يخليهم يقولوا كده".

وتابعت دنيا سمير غانم: "هي كانت تقريبا صفحة عايزة تعمل تريند وراحت قايلة الخبر وعشان إحنا كمان مش طول الوقت قاعدين ننزل صور مع بعض غير لما بيكون في مناسبة".

وأضافت: "جالي مكالمات مخضوضين متضايقين جدا، الناس اللي بنشوفها في الشارع لسه طيبين وبيحبوا الخير لكل الناس لكن في حاجات على السوشيال ميديا معرفش مين دول".

وكشفت دنيا سمير غانم عن رأيها في فكرة استمرار الحب بعد فترة من الزواج وقالت: "بحس أن الحب مش بيتغير مع مرور السنين، احنا بنتحط في مواقف ومراحل مختلفة لكن الحب هو الحب أنا بحب إنسان وبحب فيه حاجات بتبقى موجودة ولو مش موجودة ممكن أقوله أنا كنت بحب كذا ليه مبقاش موجود".

وعن أكثر ما أحبته في زوجها رامي رضوان قالت: "رامي في حاجات كتير حلوة جدا، راجل مسئول عاقل وفي نفس الوقت بيهزر، بحب فيه إنه بيتشكل مع الناس والموقف حسب الموقف، هتلاقيه مع ناس بسيطة بيتكلم ببساطة، ومع ناس كبيرة بيتكلم باللغة العربية، طريقته مع الناس بحبها أوي لإني كنت بشوفها في أهلي وكأب ما شاء الله هايل".

على جانب آخر، تشارك دنيا سمير غانم في موسم رمضان 2027 بالجزء الثاني من مسلسل "نيللي وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.