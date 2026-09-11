فستان الانتقام للأميرة ديانا يُعرض في مزاد علني يعود فستان الأميرة ديانا الأسود الشهير المعروف بـفستان الانتقام إلى دائرة الضوء مجددا ليعرض للبيع في مز إقرأ المزيد

يعود فستان الأميرة ديانا الأسود الشهير، المعروف بـ"فستان الانتقام"، إلى دائرة الضوء مجددًا، ليُعرض للبيع في مزاد تنظمه دار "سوذبيز" في نيويورك يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتتراوح القيمة التقديرية للفستان الحريري، الذي يُطرح للبيع للمرة الأولى منذ ما يقارب ثلاثة عقود، بين 150 ألفاً و300 ألف دولار.

ترتبط قيمة هذا الفستان بأحد أكثر اللحظات المحفورة في تاريخ الموضة الملكية تعود لشهر يونيو 1994، حينما أطلت ديانا على هامش حفل أقيم في معرض "سيربنتين غاليري" بلندن بفستان أسود جريء بأكتاف مكشوفة وتصميم ضيق، ونسقته مع قلادة من اللؤلؤ وطلاء أظافر وأحمر شفاه باللون الأحمر.

تزامن هذا الظهور اللافت مع ليلة بث مقابلة تلفزيونية اعترف فيها الأمير تشارلز علناً بخيانته الزوجية. وبدلاً من التواري عن الأنظار، اختارت ديانا أن تظهر بثقة استثنائية لتستعيد السيطرة على حضورها الإعلامي، مما دفع الصحافة لاحقاً لإطلاق لقب "فستان الانتقام" على إطلالتها التي أصبحت نموذجاً تتداوله النجمات للتعبير عن القوة بعد الأزمات العاطفية.

وكشفت آنا هارفي، مصممة إطلالات ديانا السابقة، أن الأميرة غيّرت رأيها في اللحظة الأخيرة، متخلية عن فستان آخر كانت تنوي ارتداءه، وقررت الاستعانة بهذا التصميم الذي احتفظت به في خزانتها لثلاث سنوات لظنها أنه "جريء أكثر من اللازم"، رغبةً منها في أن تبدو في تلك الليلة المربكة "بمليون دولار".

وقبل وفاتها بأسابيع قليلة في عام 1997، باعت ديانا الفستان ضمن مجموعة خصصت ريعها لدعم جمعيات السرطان والإيدز.

واليوم، يطرحه مالكاه الحاليان مجدداً، ليواصل الفستان إرثه الخيري، حيث سيُخصص جزء من العائدات لصالح مؤسسة (NHS Lothian Charity) الطبية نيابة عن مستشفى إدنبرة الملكي. وسيجوب الفستان لندن وهونغ كونغ وجنيف في جولة عرض عالمية.