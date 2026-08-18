حمزة عبد الكريم يواصل التألق مع برشلونة.. 3...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:32 مساءً - واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لفت الأنظار خلال فترة الإعداد مع الفريق الأول لبرشلونة، بعدما تمكن من تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات ودية، ليقدم نفسه كأحد أبرز اللاعبين في تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وأصبح تألق اللاعب محل اهتمام الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك، خاصة مع بحث الفريق الكتالوني عن خيارات جديدة في مركز المهاجم الصريح.

حمزة عبد الكريم يثبت نفسه مع برشلونة

لم يحتج حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى فترة طويلة لإظهار إمكانياته، بعدما شارك بديلًا أمام بازل ونجح في تسجيل هدف برأسية من تمريرة كريم أديمي، ليساهم في انتصار برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وجاء هذا الهدف بعد تألق سابق للاعب المصري أمام برمنجهام، عندما شارك أساسيًا وسجل هدفي برشلونة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 قبل حسمها بركلات الترجيح لصالح المنافس.

هانز فليك يشيد بالمهاجم المصري

وحظي المستوى الذي قدمه حمزة عبد الكريم بإشادة من هانز فليك، الذي أثنى على قدرات اللاعب وطريقة تعامله مع الفرص التي حصل عليها خلال فترة الإعداد.

ويرى المدرب الألماني أن المهاجم المصري يمتلك صفات مهمة بالنسبة للاعب الذي يشغل مركز رأس الحربة، إلى جانب تواضعه وشخصيته الجيدة، وهو ما يزيد من فرصه في الحصول على فرص أخرى مع الفريق الأول.

بداية حمزة عبد الكريم مع برشلونة

بدأت علاقة حمزة عبد الكريم ببرشلونة بعد انتقاله من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة مع فريق تحت 19 عامًا.

ورغم تأخر ظهوره بسبب بعض الإجراءات الإدارية، تمكن اللاعب من ترك بصمة واضحة، بعدما سجل 6 أهداف خلال 9 مباريات في بطولة تحت 19 عامًا، بالإضافة إلى مشاركته في مباراتين ضمن كأس ملك الشباب.

وبعد المستوى الذي قدمه، قرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب مقابل نحو 1.5 مليون يورو في 23 يونيو، مع توقيع عقد يمتد حتى يونيو 2029.

حمزة عبد الكريم يدخل تاريخ الكرة المصرية

لم يتوقف ظهور اللاعب الشاب عند مشاركاته مع برشلونة، إذ سجل إنجازًا تاريخيًا مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026، بعدما أصبح أصغر لاعب مصري يشارك في نهائيات المونديال، عقب دخوله بديلًا أمام بلجيكا وهو في عمر 18 عامًا.

كما حظي حمزة بدعم ومساندة من محمد صلاح خلال مشاركته مع المنتخب في البطولة، في خطوة تعكس الاهتمام الذي يحظى به المهاجم الشاب من نجوم الكرة المصرية.

غياب بعض المهاجمين يمنح حمزة فرصة أكبر

ويأتي تألق حمزة عبد الكريم في وقت شهد فيه الخط الهجومي لبرشلونة عددًا من التغييرات، وهو ما قد يمنح اللاعب فرصة أكبر لإثبات قدراته أمام هانز فليك.

ويأمل المهاجم المصري في استغلال المباريات الودية المتبقية للحصول على ثقة الجهاز الفني، خاصة أن المنافسة على مركز رأس الحربة ستكون قوية مع بداية الموسم.

حمزة عبد الكريم أمام فرصة جديدة

ويملك اللاعب المصري فرصة مهمة لتعزيز موقفه داخل برشلونة من خلال مواصلة التسجيل وتقديم مستويات قوية خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل صغر سنه والنتائج التي حققها خلال مشاركاته الأخيرة، أصبح حمزة عبد الكريم واحدًا من الأسماء التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، خاصة من الجمهور المصري الذي يترقب مستقبله مع النادي الكتالوني.