مركز: 350 طفلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال
أفاد مركز معلومات فلسطين "مُعطى" ، بأن نحو 350 طفلاً فلسطينياً يواجهون ظروف احتجاز قاسية داخل سجني "عوفر" و"مجدو"، في ظل استمرار سياسات التنكيل التي تمارسها سلطات العدو بحق الأسرى الأطفال.
وقال في بيان مقتضب ، اليوم الإثنين ، إن الأطفال الأسرى يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، أبرزها التجويع ونقص كميات الطعام المقدمة لهم ، والتعذيب والاعتداءات الجسدية بشكل ممنهج.
كما يتعرض الأطفال الأسرى ، حسب البيان ، للحرمان من العلاج والرعاية الصحية ، ويعانون من ظروف احتجاز قاسية تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.
وتحذر المؤسسات الحقوقية من تدهور الأوضاع الصحية والنفسية للأطفال الأسرى، في ظل غياب الرقابة الدولية ومنع الزيارات العائلية، مطالبةً بالتدخل العاجل للإفراج عنهم وضمان حمايتهم وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الطفل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : مركز: 350 طفلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.