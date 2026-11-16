أخبار اليمن : مركز: 350 طفلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال

مركز: 350 طفلاً فلسطينياً في سجون الاحتلالأفاد مركز معلومات فلسطين "مُعطى" ، بأن نحو 350 طفلاً فلسطينياً يواجهون ظروف احتجاز قاسية داخل سجني "عوفر" و"مجدو"، في ظل استمرار سياسات التنكيل التي تمارسها سلطات العدو بحق الأسرى الأطفال.

وقال في بيان مقتضب ، اليوم الإثنين ، إن الأطفال الأسرى يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، أبرزها التجويع ونقص كميات الطعام المقدمة لهم ، والتعذيب والاعتداءات الجسدية بشكل ممنهج.

كما يتعرض الأطفال الأسرى ، حسب البيان ، للحرمان من العلاج والرعاية الصحية ، ويعانون من ظروف احتجاز قاسية تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وتحذر المؤسسات الحقوقية من تدهور الأوضاع الصحية والنفسية للأطفال الأسرى، في ظل غياب الرقابة الدولية ومنع الزيارات العائلية، مطالبةً بالتدخل العاجل للإفراج عنهم وضمان حمايتهم وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الطفل.

