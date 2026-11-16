أخبار اليمن : 32 عملاً مقاوماً فلسطينا في الضفة المحتلة خلال يومين

32 عملاً مقاوماً فلسطينا في الضفة المحتلة خلال يومينوثّق مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، 32 عملاً مقاوماً في محافظات الضفة الغربية المحتلة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، توزعت على أربع عمليات تصدٍ للمستوطنين، وإلحاق أضرار بمركباتهم، و28 مواجهة تخللها إلقاء حجارة.

وأوضح المركز، في إحصائية نشرها اليوم الاثنين، أن العمليات سُجلت في محافظات القدس ورام الله وجنين ونابلس وبيت لحم وقلقيلية وسلفيت وأريحا.

وأشار المركز إلى أن العمليات النوعية تمثلت في إصابة مستوطنين وتضرر مركبتيهما جراء رشقهما بالحجارة، قرب مستوطنة "أفيتار" المقامة على أراضي بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وتصعّد قوات العدو الإسرائيلي من اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي ترتكبها في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

