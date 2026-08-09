الأهلي يفاوض أحمد عبد القادر للعودة.. وبيراميدز يدخل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 05:12 صباحاً - كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اتصالات بين مسؤولي النادي الأهلي وأحمد عبد القادر، لاعب الفريق السابق، خلال الأيام الماضية، لبحث إمكانية عودته إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يفاوض أحمد عبد القادر للعودة

وأوضح أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المفاوضات بين الطرفين توقفت خلال اليومين الماضيين، بعدما تحفظ مسؤولو الأهلي على المطالب التي قدمها اللاعب، معتبرين أنها تتجاوز الحدود التي يراها النادي مناسبة لإتمام الصفقة.

أحمد عبد القادر يمتلك عرضًا من بيراميدز

وأشار إلى أن أحمد عبد القادر أبلغ مسؤولي الأهلي خلال المفاوضات بامتلاكه عرضًا من نادي بيراميدز، وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء إلى إبلاغ اللاعب بتمنياتها له بالتوفيق في خطوته المقبلة.

وتشير التطورات إلى أن مستقبل أحمد عبد القادر لا يزال مفتوحًا على أكثر من احتمال، في ظل تعثر مفاوضات عودته إلى الأهلي ووجود اهتمام من بيراميدز بضمه.

ويترقب جمهور الأهلي خلال الفترة المقبلة موقف اللاعب النهائي، وما إذا كانت المفاوضات ستُستأنف من جديد أم سيتجه أحمد عبد القادر إلى خوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء.