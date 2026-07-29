أحمد عز يدفع أكثر من نصف مليون جنيه نفقة لزينة قبل الحكم عليه قام الفنان المصري أحمد عز بسداد مبلغ 570 ألف جنيه مصري 11,400 دولار أميركي يمثل قيمة متجمد نفقة أجر خادمة ال إقرأ المزيد

قام الفنان المصري أحمد عز بسداد مبلغ 570 ألف جنيه مصري (11,400 دولار أميركي) يمثل قيمة متجمد نفقة أجر خادمة الفنانة زينة، وذلك في إطار النزاعات القضائية المتواصلة بين الطرفين.

من جانبها، قررت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة ضد الفنان أحمد عز بشأن متجمد أجر خادمة الفنانة زينة، للنطق بالحكم بجلسة 16 أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد سداد المبلغ المطالب به والبالغ 570 ألف جنيه ( 11,400 دولار أميركي).

وشهدت جلسة نظر الدعوى قيام الفنان أحمد عز بسداد قيمة متجمد أجر الخادمة، وهو ما أثبتته المحكمة قبل تحديد جلسة لإصدار حكمها النهائي في القضية.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة، والتي طالبت فيها بحبس أحمد عز لامتناعه عن سداد متجمد أجر الخادمة، إلى جلسة 28 يوليو (تموز) الجاري.

وسبق أن أيدت المحكمة المختصة حكم إلزام الفنان أحمد عز بسداد أجر خادمة بقيمة 30 ألف جنيه (600 دولار أميركي)، بعدما رفضت الالتماس المقدم منه على الحكم.