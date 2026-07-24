استجابة لرغبة حسام حسن.. رابطة الأندية تُقر انطلاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 08:12 مساءً - وافقت رابطة الأندية المصرية المحترفة على المقترح المقدم من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بشأن خوض الفرق من 4 إلى 5 جولات ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز قبل بدء معسكر الفراعنة المرتقب خلال الأجندة الدولية لشهر سبتمبر القادم.

رابطة الأندية تُقر انطلاق الدوري في أغسطس بنظام غير موجه

ومن المقرر أن تقص شريط انطلاق النسخة الجديدة من الدوري يومي 20 أو 21 أغسطس، على أن يتوقف النشاط المحلي مع بدء فترة التوقف الدولي المقررة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، والتي يتخللها خوض المنتخب الوطني لـ 4 مواجهات رسمية.

قرعة علنية ونظام جديد للمسابقة

وتكثف رابطة الأندية جهودها حاليًا لتحديد الموعد النهائي لمراسم إجراء القرعة، والتي يُنتظر تنظيمها في أواخر شهر يوليو الجاري أو مطلع شهر أغسطس المقبل.

وسيجري سحب القرعة بشكل علني تحت إدارة لجنة المسابقات برئاسة طه عزت بالتنسيق مع الشركة الألمانية المسؤولة؛ حيث استقرت الرابطة على أن تكون القرعة "غير موجهة"، مما يسمح بوقوع أي مواجهة كبرى بما فيها لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في أي مرحلة من عمر المرحلة الأولى.

وتُقام البطولة في موسمها المرتقب بنظام دوري الدور الواحد، تُقسم بعده الأندية إلى مجموعتين: