الأهلي يواجه النصر وديًا بعد مران وحيد استعدادًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 05:12 صباحاً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث قرر الجهاز الفني الاكتفاء بخوض مران واحد فقط اليوم الأربعاء، قبل مواجهة فريق النصر وديًا غدًا الخميس، في أولى تجارب الفريق خلال فترة الإعداد.

ويأتي قرار خوض مران وحيد ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، بهدف منح اللاعبين فرصة للحصول على قدر من الراحة قبل المباراة الودية الأولى، خاصة بعد فترة التدريبات المكثفة التي خاضها الفريق خلال الأيام الماضية لرفع الجاهزية البدنية والفنية.

الأهلي يستعد لأول اختبار ودي أمام النصر

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر في لقاء ودي يمثل بداية سلسلة المباريات التحضيرية التي يخوضها الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد،ويحرص الجهاز الفني على تحقيق أكبر استفادة من المباراة، من خلال تجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على مدى جاهزيتهم بعد فترة الإعداد الأولى، بالإضافة إلى اختبار بعض الأفكار الفنية والخططية التي يتم التدريب عليها خلال الفترة الحالية،كما ستكون المباراة فرصة لمنح اللاعبين الجدد مساحة للمشاركة والتعرف على أسلوب لعب الفريق، خاصة مع وجود رغبة من الجهاز الفني في تحقيق الانسجام سريعًا بين جميع عناصر القائمة.

برنامج تدريبي مكثف في بداية الإعداد

وكان الجهاز الفني للأهلي قد وضع برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للاعبين خلال فترة التحضير للموسم الجديد، حيث خاض الفريق تدريباته على فترتين يوميًا صباحًا ومساءً على ملعب مختار التتش بالجزيرة،ويهدف البرنامج إلى رفع معدلات اللياقة البدنية، واستعادة اللاعبين لحالتهم البدنية بعد فترة الراحة، إلى جانب تجهيزهم بالشكل المناسب قبل بداية المنافسات الرسمية،وركز الجهاز الفني خلال التدريبات الماضية على الجوانب البدنية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تطبيقها خلال المباريات المقبلة، من أجل الوصول إلى أفضل مستوى قبل انطلاق الموسم.

تجربة اللاعبين الجدد قبل بداية الموسم

وتعد المباريات الودية فرصة مهمة أمام الجهاز الفني للأهلي لتقييم الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى المدرب إلى منح جميع اللاعبين فرصة لإثبات قدراتهم،ويعمل الجهاز الفني على زيادة الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين القدامى، خاصة أن الفريق مقبل على موسم طويل يشهد منافسة قوية على جميع البطولات،كما يسعى الأهلي إلى تجهيز البدلاء بنفس مستوى اللاعبين الأساسيين، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى امتلاك قائمة قوية قادرة على التعامل مع مختلف المنافسات.

الأهلي يجهز للمعسكر الخارجي في إسبانيا

ويضع النادي الأهلي المعسكر الخارجي ضمن أهم مراحل التحضير للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يخوض الفريق معسكرًا في إسبانيا خلال الفترة من 6 حتى 20 أغسطس المقبل،ويعتمد الجهاز الفني على المعسكر الخارجي في رفع مستوى الفريق بشكل أكبر، من خلال خوض تدريبات قوية ومباريات ودية أمام منافسين مختلفين، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بداية الموسم،ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في قوة المباريات الودية، مع استمرار العمل على الجوانب الفنية والخططية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة برفع معدلات اللياقة البدنية.

طموحات الأهلي قبل الموسم الجديد

ويسعى الأهلي إلى دخول الموسم المقبل بصورة قوية، خاصة في ظل المنافسة المنتظرة على البطولات المحلية والقارية، حيث تعمل إدارة النادي والجهاز الفني على توفير أفضل إعداد ممكن للفريق،ويأمل الجهاز الفني في الوصول إلى التشكيل الأمثل خلال فترة الإعداد، مع منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة وإثبات قدراتهم، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيعتمد عليها الفريق في المنافسات الرسمية،وتعد مواجهة النصر الودية خطوة أولى في طريق تجهيز الأهلي للموسم الجديد، حيث ينتظر الجهاز الفني ظهور اللاعبين بشكل جيد وتطبيق التعليمات الفنية التي تم التدريب عليها خلال الفترة الماضية.