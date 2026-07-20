آخر ما كتب الفنان أحمد جلال عبد القوي قبل وفاته بأيام استيقظ الوسط الفني المصري على خبر صادم برحيل الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز 42 عاما.كان أحمد جلال عبد إقرأ المزيد

استيقظ الوسط الفني المصري على خبر صادم برحيل الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز 42 عاما.

كان أحمد جلال عبد القوي اكتشفت قبل فترة إصابته بسرطان الحجاب الحاجز، وتلقى رسائل كثيرة من الدعم من أصدقائه.

وكان آخر المنشورات التي كتبها أحمد جلال عبد القوي عبر حسابه على Facebook توضح الحالة التي يمر بها، كان دائما ما يحمد الله على كل شيء ويوجه الشكر لكل من يحاول التواصل معه.

وقبل 6 أيام كتب أحمد جلال عبد القوي: "الوقت عامل مهم في كل الأحوال، المهم غيروا السيرة".وكان آخر ما كتبه يوضح الحالة التي وصل إليها إذ قال: "مسألة وقت".

أحمد جلال عبد القوي ممثل مصري مواليد فبراير عام 1984، وهو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي وشقيقته الإعلامية نجاة عبد القوي.

اشتهر أحمد جلال عبد القوي من خلال دوره في مسلسل "حضرة المتهم أبي" قدم دور نجل الفنان الراحل نور الشريف في المسلسل الذي عرض عام 2006.

شارك بعدها في عدد من الأعمال منها "الليل وآخرة" و"المرسى والبحار" و"ابن ليل" و"حسن ومرقص".

ابتعد عن التمثيل لفترة ومر بظروف صعبة ثم عاد للظهور في البرامج وحكى عن تجاربه الحياتية، قبل أن يعلن عن إصابته بالسرطان، ووافته المنية فجر اليوم متأثرا بمرضه.