صنعاء تكشف تفاصيل عمليتين نوعيتينعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت العمق السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت من تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مصفاة رابغ النفطية وكانت الإصابة مباشرة.

وأشار إلى أن العملية الأخرى استهدفت رادارًا في منطقة الدواسر على مرحلتين وحققت العملية هدفها بنجاح.