احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - تقدم منتخب مصر للناشئين على نظيره القطري بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم حاليًا على أحد ملاعب أسباير الرياضية، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

أهداف الشوط الأول

افتتح أحمد صفوت التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة الأولى، ثم عزز خالد مختار التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

أحداث الشوط الأول

سيطر لاعبو منتخب مصر على مجريات الـ45 دقيقة الأولى، وأهدروا العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق أحمد صفوت وأدهم حسيب، بينما ظهرت محاولات لاعبي المنتخب القطري على فترات متباعدة دون خطورة حقيقية على المرمى.

تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام قطر

وجاء تشكيل منتخب مصر، بقيادة حسين عبد اللطيف، كالتالي:

ـ حراسة المرمى: مالك عمرو

ـ خط الدفاع: آدم يوسف، عادل علاء، محمد السيد، محمد جمال

ـ خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، يوسف عبد الله، أحمد صفوت

ـ خط الهجوم: أدهم حسيب، خالد مختار.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الافتتاحية

جاء ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم للناشئين عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى على النحو التالي:

1- منتخب قطر 3 نقاط (+2)

2- منتخب اليونان 3 نقاط (+1)

3- منتخب مصر دون نقاط (-1)

4- منتخب بنما دون نقاط (-2)