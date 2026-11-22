احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاحد ٢٢ نوفمبر، السيد "ﺧﺎﻓﯿﯿﺮ ﻛﻮﻟﻮﻣﯿﻨﺎ"، المبعوث الخاص لأمين عام حلف الشمال الأطلنطي "الناتو" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين.

صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء أعاد التأكيد على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والحلف، وتثمين مستوى التعاون القائم في إطار خطة عمل الجوار الجنوبي SNAP، لا سيما في أعقاب الإنجاز المهم المتمثل في اعتماد برنامج الشراكة المُصمم بشكل فردي ITPP في يوليو 2026، وعقد الحوار حول مكافحة الإرهاب في بروكسل خلال الشهر ذاته.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على أهمية إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ أهداف برنامج الشراكة المُصمم بشكل فردي ITPP، والذي يغطي عدداً من المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، والأمن البحري، والدفاع السيبراني، وإزالة الألغام.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تبادل الرؤى والتقييمات حيال تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الرامية لخفض التصعيد ولاحتواء التوتر، مشدداً علي الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، وإعلاء الحوار والحلول الدبلوماسية كونهما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.