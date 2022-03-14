اخبار اليمن

شاهد .. صدمة مزلزلة.. الكشف عن ثروة النجمة ’’ياسمين عبدالعزيز‘‘ التي جمعتها من أزواجها.. الرقم خيالي و فاق كل التوقعات !!
شاهد .. حفيدتا الفنان ’’كاظم الساهر‘‘ تخطفان القلوب بجمالها الساحر.. كأنهما حوريات من الجنة !! اتفرج (صورة)
شاهد .. حفيدتا الفنان ’’كاظم الساهر‘‘ تخطفان القلوب بجمالها الساحر.. كأنهما حوريات من الجنة !! اتفرج (صورة)
شاهد .. بفستان أظهر صدرها.. ’’فيفي عبده‘‘ تفجر الأنترنت بوصلة رقص صارخة أثارت جدلاً واسعاً !! (فيديو)
شاهد .. بفستان أظهر صدرها.. ’’فيفي عبده‘‘ تفجر الأنترنت بوصلة رقص صارخة أثارت جدلاً واسعاً !! (فيديو)
شاهد .. سألو عادل إمام مين من الممثلات كنت بتحبها بس مكنش ينفع؟.. الزعيم أجاب بدون خجل .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)
شاهد .. سألو عادل إمام مين من الممثلات كنت بتحبها بس مكنش ينفع؟.. الزعيم أجاب بدون خجل .. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)
شاهد .. عائلة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد تفاجئ كل الجمهور وتعلن هذا الخبر الغير متوقع ؟! (صورة)
شاهد .. عائلة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد تفاجئ كل الجمهور وتعلن هذا الخبر الغير متوقع ؟! (صورة)